Залужный: конфликт на Украине зашел в угол из-за развития технологий

Многие виды орудий стали неэффективными, а классические наступательные операции потеряли смысл. Украинский конфликт зашел в «глухой угол» в том числе по этой причине, заявил экс-главком ВСУ и посол Украины в Великобритании Валерий Залужный.
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