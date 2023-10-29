«Мы были лучше и не заслуживали поражения». Ивич — о матче с ЦСКА

Владимир Ивич высказался о поражении «Краснодара» в матче с ЦСКА. Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич поделился впечатлениями от поражения своей команды в матче 13-го тура РПЛ с ЦСКА, отметив, что его подопечные не заслуживали поражения.