Какой сегодня праздник: 2 февраля

Сегодня, 2 февраля, в России отмечаютДень воинской славы – День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве(1943 год) В планы немецко-фашистского командования, поставленные на лето 1942 года в ходе Второй мировой войны, входило разгромить советские войска на юге СССР.