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Царьград

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Infoline: продажи цветов в России упали на 4% в 2026 году

Infoline: продажи цветов в России упали на 4% в 2026 году

Продажи цветов в России за первые семь месяцев 2026 года снизились на 4% в натуральном и на 0,2% в денежном выражении.

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