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Облавы и штрафы: в Петербурге охотятся на владельцев электросамокатов

Облавы и штрафы: в Петербурге охотятся на владельцев электросамокатов

Патрули организовали в парках, на набережных и у станций метро. На улицах Петербурга появились спецработники, которые начали следить за соблюдением правил пользования электросамокатами и ПДД, и выявлять нарушения.

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