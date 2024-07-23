Облавы и штрафы: в Петербурге охотятся на владельцев электросамокатов

Патрули организовали в парках, на набережных и у станций метро. На улицах Петербурга появились спецработники, которые начали следить за соблюдением правил пользования электросамокатами и ПДД, и выявлять нарушения.
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