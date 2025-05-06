Мерц стал канцлером Германии со второй попытки

БЕРЛИН, 6 мая, ФедералПресс. Лидер блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц официально получил поддержку депутатов бундестага и избран канцлером Германии.
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