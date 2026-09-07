От классики до изысков: топ-5 лучших мест Екатеринбурга, где утро начинается с восторга

В Екатеринбурге есть заведения, которые доказывают: завтрак может быть не просто приемом пищи, а гастрономическим приключением: от классических сырников до трюфельной овсянки с белыми грибами.
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