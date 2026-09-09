В Крыму задержали завербованных украинской разведкой россиян

В Крыму задержали трех россиян, работавших на украинскую разведку. Шпионов завербовали через сайт знакомств, сообщает Центр общественных связей ФСБ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ФСБ: россиянка по...
- ВМС Франции захва...
- Администрация Тра...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым