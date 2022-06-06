Сенатор Косачев выразил мнение, что Москва и Белград должны совместно и жестко ответить на отказ пролета рейсу Лаврова

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил, что реакция Москвы и Белграда на закрытие воздушного пространства для самолета главы МИД России Сергея Лаврова должна быть совместной и жесткой.
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