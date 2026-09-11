Хуситы взяли под контроль ключевые районы у Баб-эль-Мандебского пролива

Хуситы установили контроль над основными населенными пунктами в районе Баб-эль-Мандебского пролива и на западном побережье Красного моря.
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