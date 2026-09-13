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Регионы России

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Трамп призвал Зеленского прекратить удары по российской дизельной инфраструктуре

Трамп призвал Зеленского прекратить удары по российской дизельной инфраструктуре

Президент США Дональд Трамп обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом прекратить удары по объектам, связанным с производством дизельного топлива в России.

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