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Театр абсурда

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Как лоббисты зарабатывают на мигрантах? Схемы вскрыл Делягин: "Это колоссальные доходы"

Belkin Alexey/Globallookpress Выяснилось, как лоббисты массового завоза гастарбайтеров зарабатывают на мигрантах в России.

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