Экс-руководителя агентства по управлению госимуществом Приморья заключили под стражу

Прокуратура Приморского края поддержала ходатайство следователя об избрании меры пресечения экс-руководителю Территориального управления Федерального агентства по управлению госимуществом в регионе, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на телеграм-канал прокуратуры Приморского края.
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