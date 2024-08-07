Индекс Nikkei после открытия торгов на бирже в Токио снизился на 2%

https://www.osnmedia.ru/tag/yaponiya/ Индекс японской медиа-компании Nikkei после открытия торгов на бирже в Токио в среду совершил падение на два процента после значительного однодневного повышения ранее.
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