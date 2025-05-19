«Большинство американцев зарабатывают недостаточно, чтобы покрыть базовые расходы на жизнь»: издание CBS обнаружило, что две трети американцев едва сводят концы с концами.
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