Зурабишвили попросила Макрона избавить Кавказ от советского ига и российского влияния

Президент Грузии Саломе Зурабишвили пригласила президента Франции Эммануэля Макрона приехать на День независимости Грузии 26 мая, чтобы «окончательно освободить Кавказ от советского ига и российского влияния».
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