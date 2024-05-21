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Тульские новости

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Тульский «Арсенал» лишен места в «стыках» по неспортивному принципу

Тульский «Арсенал» лишен места в «стыках» по неспортивному принципу

Накануне тульский «Арсенал» выиграл важнейший матч у тольяттинского «Акрона» и гарантировал себе место в стыковых матчах за место в РПЛ! Хотя, погодите…Накануне тульский «Арсенал» выиграл важнейший матч у тольяттинского «Акрона» и гарантировал себе место в стыковых матчах за место в РПЛ! Хотя, погодите.

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