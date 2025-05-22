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Их нравы: артисты балета обвинили художественного руководителя в создании «токсичной среды»

Их нравы: артисты балета обвинили художественного руководителя в создании «токсичной среды»

Артисты Гамбургского балета обвиняют художественного руководителя в создании “токсичной среды”. Более половины танцоров труппы направили министру письмо с критикой Демиса Вольпи, а пять солистов подали в отставку.

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