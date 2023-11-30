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Аналитик Чжан: Зеленский сожалеет о решении атаковать Донбасс

Аналитик Чжан: Зеленский сожалеет о решении атаковать Донбасс

Военный аналитик Чжан Дяньчэн в статье для портала Soho заявил, что президент Украины Владимир Зеленский сожалеет о своих решениях, которые привели к началу российской стороной спецоперации.

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Комментарии
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ЛЛ
Леонид Ла Рошель
Хреновый из Чжан Дяньчэн военный аналитик. Он всерьёз считает, что &quot;необъявленная&quot; война на Донбассе, что шла с 2014 года - это личная хотелка кого-то с усраины. усраину не спрашивали, а тупо, как собаке, давали команду &quot;фас&quot; и свинорылые с радостью обстреливали мирное население.
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