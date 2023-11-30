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Леонид Ла Рошель

Хреновый из Чжан Дяньчэн военный аналитик. Он всерьёз считает, что "необъявленная" война на Донбассе, что шла с 2014 года - это личная хотелка кого-то с усраины. усраину не спрашивали, а тупо, как собаке, давали команду "фас" и свинорылые с радостью обстреливали мирное население.