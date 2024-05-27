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Царьград

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За вредность: В Госдуме предложили ввести досрочную пенсию для учителей

За вредность: В Госдуме предложили ввести досрочную пенсию для учителей

Депутаты собираются ввести досрочную пенсию педагогам среднего профобразования.Парламентарии от ЛДПР внесут на рассмотрение Госдумы законопроект о внесении изменения в статью Федерального закона «О страховых пенсиях».

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Комментарии
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Grandad
А уменьшить эту &quot;вредность&quot; уже не получается? Уменьшить нагрузку, увеличить права учителя, поднять зарплатту не высчитывая среднюю, а привязывая к ставке учителя, рассчитанную более умными людьми более ста лет назад!
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