За вредность: В Госдуме предложили ввести досрочную пенсию для учителей

Депутаты собираются ввести досрочную пенсию педагогам среднего профобразования.Парламентарии от ЛДПР внесут на рассмотрение Госдумы законопроект о внесении изменения в статью Федерального закона «О страховых пенсиях».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии