Путин оценил новое телешоу Галустяна "Битва дронов"

Шоумен Михаил Галустян презентовал Владимиру Путину нестандартный медийный проект.В России готовят к запуску реалити-шоу "Битва дронов", где опытные участники спецоперации объединятся в одни команды с молодежью и звездами шоу-бизнеса.
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