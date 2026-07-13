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Царьград

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Путин оценил новое телешоу Галустяна "Битва дронов"

Путин оценил новое телешоу Галустяна "Битва дронов"

Шоумен Михаил Галустян презентовал Владимиру Путину нестандартный медийный проект.В России готовят к запуску реалити-шоу "Битва дронов", где опытные участники спецоперации объединятся в одни команды с молодежью и звездами шоу-бизнеса.

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