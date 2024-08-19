Формирование в подрастающем поколении культурно-исторической идентичности с историей

16.08.2024 Ялтинской средней школе № 11 присвоили имя Императора Александра III. А в дальнейшем школу переименуют в Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ялтинская средняя школа – кадетский лицей имени Императора Александра III».
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