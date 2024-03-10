Таможня Литвы предупредила о конфискации 50 автомобилей с российскими номерами

Около 50 автомобилей с российскими регистрационными номерами все еще находятся в Литве. С 11 марта их начнут конфисковать, заявила в эфире национального радио LRT представитель таможенного департамента Ирмина Фролова-Милашене.
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