/ES 5 down with a Flat off the low E-MINI S&P 500 FUTURES (CONTINUOUS: CURRENT CONTRACT IN FRONT) CME_MINI:ES1! eWavePilot The major US indexes ( S&P 500 , Nasdaq 100, Russell 2000 etc) appear to be coming out of a Wave 3 top, and gearing up for either a flat or triangle in a Wave 4 position.