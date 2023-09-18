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Ирина Алексеева: «Парни в Балаково включали монашек и упрекали меня в том, что ругалась матом в UFC. Решили, что я зазвездилась»

Ирина Алексеева: «Парни в Балаково включали монашек и упрекали меня в том, что ругалась матом в UFC. Решили, что я зазвездилась»

«После моего знаменитого высказывания некоторые парни в Балаково подходили ко мне на тренировке, включали монашек и говорили: «Когда ты матом сказала, мы думали, что ты такая звезда, а тут видим, что нормально со всеми общаешься и на тренировках веселая, и поменяли мнение о тебе».

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