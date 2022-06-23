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Toyota и Subaru отзывают тысячи электромобилей — у них могут внезапно отвалиться колёса

Toyota и Subaru отзывают тысячи электромобилей — у них могут внезапно отвалиться колёса

Японская компания Toyota Motor объявила, что отзывает первые серийные электромобили bZ4X из-за производственное дефекта.

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