Жителям Москвы рассказали о погоде на ближайшей неделе

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сказал, что в ближайший понедельник воздух в Москве прогреется, со вторника ожидаются дожди, а со среды относительное похолодание, сообщает РИА Новости .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии