Трамп назначил главой Секретной службы США агента, защитившего политика во время покушения

Глава Белого дома отметил, что Шон Курран проявил мужество и рисковал своей жизньюПрезидент США Дональд Трамп назначил новым главой Секретной службы страны агента Шона Куррана, который защищал республиканца во время покушения на него на митинге в Пенсильвании.