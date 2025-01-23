Трамп назначил главой Секретной службы США агента, защитившего политика во время покушения

Глава Белого дома отметил, что Шон Курран проявил мужество и рисковал своей жизньюПрезидент США Дональд Трамп назначил новым главой Секретной службы страны агента Шона Куррана, который защищал республиканца во время покушения на него на митинге в Пенсильвании.
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