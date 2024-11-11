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Английский спутник в космосе

Английский спутник в космосе

Специалисты выясняют кто залез в мозги старейшему космическому устройству и запустил его двигатели. Би-би-си напоминает, что Skynet-1A вывели на орбиту ещё в 1969 году, а через несколько лет он сломался, и должен был упасть в Индийский океан.

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