Ни одного русского: рейд в клубе «Ермак» выявил скопление одних таджиков, киргизов и узбеков, что дальше?

Avia.pro - СМИ Ах, какой живописный эпизод развернулся на просторах московской столицы — словно кадры из какого-то захватывающего блокбастера! Московский клуб единоборств «Ермак» превратился в арену для настоящего экшена, когда туда с рейдом нагрянули правоохранители.
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