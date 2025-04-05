Уэйн Гретцки заявил, что его живший в России дед обрадовался бы рекорду Овечкина

Канадский хоккеист Уэйн Гретцки, удерживающий с форвардом "Вашинтон Кэпиталз" Александром Овечкиным рекорд по количеству заброшенных шайб в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ), заявил, что его дед обрадовался бы факту обновления его достижения россиянином.
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