Уэйн Гретцки заявил, что его живший в России дед обрадовался бы рекорду Овечкина

Канадский хоккеист Уэйн Гретцки, удерживающий с форвардом "Вашинтон Кэпиталз" Александром Овечкиным рекорд по количеству заброшенных шайб в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ), заявил, что его дед обрадовался бы факту обновления его достижения россиянином.