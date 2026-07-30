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PFL в Нью-Йорке: Нурмагомедов – Колган, Дитчева – Килхольтц и другие бои

В ночь с 31 июля на 1 августа в Нью-Йорке состоится турнир PFL New York. В главном поединке вечера встретятся чемпион PFL в легком весе Усман Нурмагомедов (21-0) и Арчи Колган (13-0).

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