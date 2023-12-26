WSJ: арест десятков агентов ЦРУ привел к плохому пониманию политики Китая

С тех пор, как Китай узнал о крупнейшей агентурной сети Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США внутри страны, американское шпионское агентство имеет очень плохое понимание внутренних дискуссий в КНР и все еще пытается завербовать новых агентов.
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