WSJ: арест десятков агентов ЦРУ привел к плохому пониманию политики Китая

С тех пор, как Китай узнал о крупнейшей агентурной сети Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США внутри страны, американское шпионское агентство имеет очень плохое понимание внутренних дискуссий в КНР и все еще пытается завербовать новых агентов.