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Путин одобрил идею упростить визовый режим для иностранцев на Дальнем Востоке

Путин одобрил идею упростить визовый режим для иностранцев на Дальнем Востоке

Глава государства заявил о необходимости упрощать правила въезда на Дальний Восток для туристов.Иностранцам следует облегчить визовый режим для посещения регионов Дальнего Востока – с таким предложением обратились к Президенту России участники Восточного экономического форума.

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