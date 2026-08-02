«Инопланетянин» с ножом. Дело маньяка Фишера и последний расстрел в России

2 августа исполняется 30 лет со дня последнего исполнения смертного приговора в России. По наиболее распространенной версии, в этот день был расстрелян серийный убийца Сергей Головкин, известный как Фишер (менее не слуху другие его клички — Удав и Ученик Чикатило).
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