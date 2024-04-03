Amazon закрывает свои магазины с ИИ-технологией «Взял и иди»

Американская Amazon закрывает свои магазины в США с технологией на основе искусственного интеллекта «Взял и иди», где покупатели могли брать товары и просто выходить из магазина, а датчики считывали информацию и взимали оплату.
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