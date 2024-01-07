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В США согласовали бюджет федерального правительства на уровне $1,6 трлн

В США согласовали бюджет федерального правительства на уровне $1,6 трлн

Спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон заявил, что общий бюджет федерального правительства на 2024 год согласован на уровне 1,6 трлн, в том числе $886 млрд на оборону, сообщает РИА Новости.

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