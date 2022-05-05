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Почему из текста присяги убрали слово «Родина». Кому и чему же мы присягаем

Почему из текста присяги убрали слово «Родина». Кому и чему же мы присягаем

«Клянусь… быть преданным своему Народу, своей Советской Родине…», – такая строка впервые появилась в первой советской, сталинской версии присяги, которая формировалась с 1918 года, но окончательно была сформулирована и утверждена в 1939 году.

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