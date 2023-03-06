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Дзюба о хет-трике «Ростову»: «Соскучился по состоянию, когда чувствуешь себя полубогом. Нравится, как общественность переобувается сразу»

Дзюба о хет-трике «Ростову»: «Соскучился по состоянию, когда чувствуешь себя полубогом. Нравится, как общественность переобувается сразу»

Артем Дзюба поделился эмоциями после хет-трика в ворота «Ростова». – Артем Дзюба в «Локомотиве». Ты счастлив? – Я не могу сказать, что прямо.

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