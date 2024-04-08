В Нижнем Новгороде пять человек пострадали в ДТП с иномарками

В выходные водитель "Киа Соренто" грубо нарушил ПДД, отправив в больницу несколько человек.В Нижнем Новгороде пять человек, включая двоих десятилетних детей, были госпитализированы после ДТП на улице Горького.
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