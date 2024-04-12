Код OmniFusion опубликовали. OmniFusion 1.1 теперь доступна для коммерческого использования

Российские исследователи выпустили мультимодальную модель ИИ OmniFusion 1.1 с открытым исходным кодомРоссийские разработчики представили первую мультимодальную языковую модель OmniFusion, поддерживающую русский язык и способную обрабатывать визуальные данные наряду с текстом.
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