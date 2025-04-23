Трамп не стал отвечать на вопрос о признании Крыма территорией России

Владимир Алтайцев

Два дебила это сила. Ни Трамп, ни Зеля абсолютно не знают историю Крыма, а Кремль ни разу не посмел двух этих подонков, да и весь Запад ткнуть носом в страницы договора между двумя империями - Османской и Российской от 1794 года, когда Турция навечно отказалась от своих прав на Крым в пользу РИ. Как будто какой-то заговор вокруг этого договора, оригиналы которых хранятся в Анкаре и Москве.