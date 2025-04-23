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Трамп не стал отвечать на вопрос о признании Крыма территорией России

Трамп не стал отвечать на вопрос о признании Крыма территорией России

Президент США Дональд Трамп не стал прямо отвечать на вопрос о возможности признания Крыма территорией России.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
Два  дебила  это сила. Ни Трамп, ни Зеля  абсолютно  не  знают историю Крыма, а Кремль ни разу  не посмел  двух  этих  подонков, да  и весь Запад  ткнуть носом  в страницы  договора между  двумя империями - Османской и Российской от  1794  года, когда Турция  навечно отказалась от своих  прав  на Крым  в  пользу  РИ. Как будто какой-то заговор  вокруг  этого  договора, оригиналы  которых хранятся  в Анкаре  и Москве.
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