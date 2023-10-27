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Домолчались: Израиль зверски убил семью члена Палаты представителей США

Домолчались: Израиль зверски убил семью члена Палаты представителей США

Страшный сон DeepState: ЦЕНТРАЛЬНАЯ психиатрическая больница- "Если вы не выступаете за Израиль, вы не человек": Заложница ХАМАС о 7 октября 2023 года: "К счастью, ничего подобного тому, что я слышу в СМИ, со мной не происходило!" Стеб уже публиковал рассказ Ясмин Порат, взятой в заложники ХАМАС в кибуце 7 октября 2023 года.

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Комментарии
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Татьяна Бушмелева
Это называется узаконенный бандитский беспредел. Урки у власти для мирного населения ничего хорошего не сделают. Менталитет у них не такой ...
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23 час.
Mark Kapustin
Ути пути пути, ух какие  мы грозные , смотри не усрись от злости и своей смелости, а то придётся диван менять , за срёшь ведь весь 🤣 вертели мы таких героев на юух вояка диванный 🤣
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22 час.
Mark Kapustin
Ух как тебя распирает от гордости , что ты такой смелый в интернете. ПШЛНХПДРС
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22 час.

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