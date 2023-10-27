Домолчались: Израиль зверски убил семью члена Палаты представителей США

Страшный сон DeepState: ЦЕНТРАЛЬНАЯ психиатрическая больница- "Если вы не выступаете за Израиль, вы не человек": Заложница ХАМАС о 7 октября 2023 года: "К счастью, ничего подобного тому, что я слышу в СМИ, со мной не происходило!" Стеб уже публиковал рассказ Ясмин Порат, взятой в заложники ХАМАС в кибуце 7 октября 2023 года.