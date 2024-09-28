В ЦСКА опровергли информацию о Йоветиче: «Вели переговоры только с Пьяничем»

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо опроверг информацию СМИ о том, что московский клуб ради подписания полузащитника Миралема Пьянича отказался от бывшего нападающего «Манчестер Сити» и «Интера» Стевана Йоветича.
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