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Дочь Курта Кобейна впервые стала матерью

Дочь Курта Кобейна впервые стала матерью

Фрэнсис Бин Кобейн, дочь лидера группы Nirvana Курта Кобейна и певицы Кортни Лав, родила первенца. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

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