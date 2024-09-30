Дочь Курта Кобейна впервые стала матерью

Фрэнсис Бин Кобейн, дочь лидера группы Nirvana Курта Кобейна и певицы Кортни Лав, родила первенца. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).