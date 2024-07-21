NYT: ИИ столкнулся с ограничением в виде нехватки открытых данных для обучения

Задача развития искусственного интеллекта сталкивается с проблемой ограничения доступа к данным. Согласно исследованию MIT, проведенному в рамках проекта Data Provenance Initiative, многие важные источники интернета начали ограничивать использование их данных.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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