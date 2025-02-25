Политика как он...
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Политика как она есть

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В России отреагировали на антироссийскую резолюцию ГА ООН

В России отреагировали на антироссийскую резолюцию ГА ООН

Принятая Генассамблеей ООН антироссийская резолюция по Украине стала «традиционным мракобесием» ЕС и Киева.

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Комментарии
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Леонид Руси
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21 час.
Леонид Руси
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21 час.
ольга решетникова
не так резко. Сколько уже разными европейцами принято санкций - но продолжают торговать они с нами и мы с ними. Как сегодня прочитала в статье оправдания испанского дяденьки: &quot;это частники торгуют, это не государство&quot;. А какая разница? Будем работать с частниками. Каждый в своих интересах. https://mt.ru/poehali/46007566141
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