В России отреагировали на антироссийскую резолюцию ГА ООН

ольга решетникова

не так резко. Сколько уже разными европейцами принято санкций - но продолжают торговать они с нами и мы с ними. Как сегодня прочитала в статье оправдания испанского дяденьки: "это частники торгуют, это не государство". А какая разница? Будем работать с частниками. Каждый в своих интересах. https://mt.ru/poehali/46007566141