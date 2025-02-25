Принятая Генассамблеей ООН антироссийская резолюция по Украине стала «традиционным мракобесием» ЕС и Киева.
В России отреагировали на антироссийскую резолюцию ГА ООН
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Леонид Руси
Ответить
21 час.
Леонид Руси
Ответить
21 час.
ольга решетникова
не так резко. Сколько уже разными европейцами принято санкций - но продолжают торговать они с нами и мы с ними. Как сегодня прочитала в статье оправдания испанского дяденьки: "это частники торгуют, это не государство". А какая разница? Будем работать с частниками. Каждый в своих интересах. https://mt.ru/poehali/46007566141
Испания на русский газ потратила вдвое больше, чем на помощь Украине - Информационный марафон - стартуем - Социальная сеть "МТ.RU"
Информационный марафон - стартуем - MT.RU
Ответить
20 час.
Свежие комментарии