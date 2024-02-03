12 случаев, когда лечатся водкой, и что на этот счет думают врачи

31 января 1865 года Менделеев изобрел водку — и понеслось… На самом деле не так. Крепкие напитки в России пили и раньше, просто Дмитрий Иванович нашел идеальное соотношение спирта с водой, утвердив стандарты русской водки.
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