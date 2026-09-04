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«Укропы убили»: семилетний Глеб рисует как держал за руку мертвую маму

«Укропы убили»: семилетний Глеб рисует как держал за руку мертвую маму

Три года назад украинский ракетный удар унес жизнь мамы и старшей сестры семилетнего Глеба. Он сидел рядом, держал маму за руку и смотрел, как алая кровь заливает лавочку у супермаркета.

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