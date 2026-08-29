Михаил Павлив: Молчание Киева об убийстве монаха в Святогорской лавре — это негласное одобрение насилия против УПЦ МП

Политтехнолог и аналитик Михаил Павлив заявил, что руководство Украины сознательно игнорирует убийство насельника Святогорской лавры, которое произошло 23 августа 2026 года.
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